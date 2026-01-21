Американские военные задержали танкер Sagitta в карибском регионе

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Военнослужащие США во вторник взяли под контроль танкер Sagitta в карибском регионе, сообщает американское Южное командование.

"Военные США в координации с министерством внутренней безопасности США взяли под контроль танкер Sagitta. Инцидентов не зафиксировано", - говорится в сообщении командования в сети X.

В нем отмечается, что такие меры приняты в рамках операции по пресечению не скоординированного с США вывоза нефти из Венесуэлы.