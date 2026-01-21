США сократят участие в некоторых консультативных группах НАТО

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Пентагон планирует сократить участие США в ряде консультативных групп НАТО, сообщает The Washington Post со ссылкой на источники.

По их данным, предстоящий шаг затронет около 200 военнослужащих и сократит участие США почти в 30 организациях НАТО, включая Центры передового опыта, которые занимаются подготовкой военнослужащих альянса в различных областях ведения боевых действий.

Отмечается, что США не намерены выводить всех сотрудников разом. Вместо этого, планируется не заменять персонал по мере истечения срока их службы.

Участие Штатов в деятельности центров не прекращается полностью, говорится в публикации.

По словам двух американских чиновников, данные изменения рассматривались в течение нескольких месяцев. Один из собеседников газеты уточнил, что они не связаны с притязаниями президента США Дональда Трампа на Гренландию.