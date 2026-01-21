Поиск

Самолет Трампа успешно вернулся на базу Эндрюс

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Самолет, на котором президент США Дональд Трамп вылетел в Давос на Всемирный экономический форум, после обнаруженной технической неисправности успешно вернулся обратно, передает CNN.

Самолет президента США благополучно приземлился на объединенной базе Эндрюс в 23:07 по местному времени (07:07 по Москве).

Ранее сообщалось, что самолет, на котором президент США Дональд Трамп вылетел в Давос на Всемирный экономический форум, возвращается обратно из-за выявленной технической неисправности.

"Борт N1 возвращается на базу Эндрюс по техническим причинам", - информировал источник CNN.

Как отмечает телеканал, по-прежнему ожидается, что Трамп отправится в Давос, воспользовавшись запасным бортом.

По словам источника, президент США и его сопровождающие планируют вылететь в 23:45 (07:45 по Москве).

По сообщению пула Белого дома, пресс-секретарь президента Кэролайн Левитт сообщила журналистам, что экипаж обнаружил "незначительную неисправность электрооборудования" и возвращается из соображений осторожности.

Перед вылетом президент заявил журналистам, что не знает, чего конкретно ожидать от поездки на ВЭФ.

"Итак, я еду в Давос. Я полагаю, что поездка будет очень успешной. (...) Это будет интересная поездка, я понятия не имею, что произойдет", - сообщил американский лидер.

Ожидается, что Трамп в Давосе выступит с речью, президент также заявлял, что у него запланировано несколько встреч, включая обсуждения, связанные с Гренландией.

Дональд Трамп
