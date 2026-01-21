Поиск

Убийцу экс-премьера Японии Синдзо Абэ приговорили к пожизненному сроку

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Суд в Японии приговорил 45-летнего Тэцуя Ямагами к пожизненному заключению за убийство в 2022 году бывшего премьер-министра Синдзо Абэ, сообщают местные СМИ.

Окружной суд Нары вынес свое решение в среду в 13:30 по местному времени (7:30 по Москве).

Ямагами признан виновным в том, что 8 июля 2022 года он из самодельного оружия застрелил Абэ, который выступал на политическом мероприятии в городе Нара.

Пожизненного заключения для обвиняемого требовала прокуратура. В свою очередь адвокаты Ямагами просили тюремного заключения сроком не более 20 лет. Они заявляли, что их клиент является жертвой "насилия, связанного с религией", и заслуживает шанса на реабилитацию.

Ямагами признал все обвинения, включая убийство и принес извинения семье Абэ.

Абэ скончался в больнице 8 июля 2022 года после покушения него в городе Нара на предвыборном митинге. Подозреваемый в нападении бывший военный Тэцуя Ямагами был задержан полицией на месте происшествия, у него изъяли оружие. Он заявил полиции, что Абэ якобы был связан с религиозной организацией "Церковь объединения", которую он ненавидел. Мать Ямагами пожертвовала этой организации значительные финансовые средства, в результате семья оказалась в бедственном положении. В связи с этим Ямагами готовился к тому, чтобы убить бывшего премьера.

