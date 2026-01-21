Поиск

В ЕК заявили о способности ЕС быстро ввести пошлины против США

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Евросоюз при необходимости может в краткие сроки ввести пошлины на американские товары в ответ на пошлины США, которые должны вступить в силу в связи со спором сторон вокруг Гренландии, заявил изданию Financial Times (FT) член Еврокомиссии по экономике Валдис Домбровскис.

"Что касается ответных пошлин, мы действительно можем быстро применить их", - сказал он.

Домбровскис напомнил, что ЕС уже подготовил набор таких мер еще в 2025 года, однако не дал им ходу, пока шел процесс урегулирования торговых споров Евросоюза и США. Тем самым, поясняет FT, Домбровскис опроверг предположения, будто союз не способен действовать быстро.

Однако, отметил он, Евросоюз предпочел бы найти "конструктивное решение" проблемы Гренландии.

FT отмечает, что ранее представители ЕС заявляли о готовности задействовать пошлины уже в начале февраля.

Ранее во время Всемирного экономического форума в Давосе глава Минфина США Скотт Бессент высказывал сомнение в возможностях Евросоюз дать весомый ответ на давление Вашингтона.

Президент США Дональд Трамп, желающий установить контроль над Гренландией, заявил, что с 1 февраля 2026 года Дания, Норвегия, Швеция, Франция, ФРГ, Великобритания, Нидерланды и Финляндия будут платить пошлину в 10% на все отправляемые в США товары. Его недовольство вызвали планы европейских стран провести военные учения на острове. Он добавил, что с 1 июня 2026 года пошлины в отношении этих стран составят уже 25% и будут действовать "до тех пор, пока не будет достигнуто соглашение о полной покупке Вашингтоном Гренландии".

Однако западные СМИ сообщали, что в ответ ЕС может прибегнуть к пошлинам на товары США на сумму в 93 млрд евро. СМИ поясняли, что Евросоюз ранее уже одобрил эти пошлины, но не стал применять их в связи с процессом решения торговых разногласий с США. Пошлины затронули бы, в частности, самолеты компании Boeing, автомобили, произведенные в США, бурбон.

Дональд Трамп ЕК ЕС США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Госдума отклонила проект об обязательной фотофиксации капремонта

Трамп прибыл в Швейцарию для участия в экономическом форуме в Давосе

 Трамп прибыл в Швейцарию для участия в экономическом форуме в Давосе

Президент Финляндии заявил о создании Европой более сильного НАТО

 Президент Финляндии заявил о создании Европой более сильного НАТО

Уиткофф заявил, что на четверг запланирована его встреча с Путиным

 Уиткофф заявил, что на четверг запланирована его встреча с Путиным

Рютте согласен с Трампом, что надо обеспечить безопасность Арктики из-за влияния РФ и КНР

Лагард не ждет от новых пошлин США заметных последствий для инфляции в ЕС

 Лагард не ждет от новых пошлин США заметных последствий для инфляции в ЕС

Франция предложила провести учения НАТО в Гренландии

Споры о Гренландии помешали одобрить в Давосе план финансовой помощи Украине на $800 млрд

Нетаньяху присоединится к Совету мира Трампа

 Нетаньяху присоединится к Совету мира Трампа

Премьер Гренландии распорядился готовиться к военному вторжению США

 Премьер Гренландии распорядился готовиться к военному вторжению США
Хроники событий
Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова 18 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8212 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 53 материалов
Путин: "Прямая линия - 2025" Путин: "Прямая линия - 2025" 57 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2507 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 69 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 17 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 423 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 127 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 124 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 238 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });