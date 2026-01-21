В ЕК заявили о способности ЕС быстро ввести пошлины против США

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Евросоюз при необходимости может в краткие сроки ввести пошлины на американские товары в ответ на пошлины США, которые должны вступить в силу в связи со спором сторон вокруг Гренландии, заявил изданию Financial Times (FT) член Еврокомиссии по экономике Валдис Домбровскис.

"Что касается ответных пошлин, мы действительно можем быстро применить их", - сказал он.

Домбровскис напомнил, что ЕС уже подготовил набор таких мер еще в 2025 года, однако не дал им ходу, пока шел процесс урегулирования торговых споров Евросоюза и США. Тем самым, поясняет FT, Домбровскис опроверг предположения, будто союз не способен действовать быстро.

Однако, отметил он, Евросоюз предпочел бы найти "конструктивное решение" проблемы Гренландии.

FT отмечает, что ранее представители ЕС заявляли о готовности задействовать пошлины уже в начале февраля.

Ранее во время Всемирного экономического форума в Давосе глава Минфина США Скотт Бессент высказывал сомнение в возможностях Евросоюз дать весомый ответ на давление Вашингтона.

Президент США Дональд Трамп, желающий установить контроль над Гренландией, заявил, что с 1 февраля 2026 года Дания, Норвегия, Швеция, Франция, ФРГ, Великобритания, Нидерланды и Финляндия будут платить пошлину в 10% на все отправляемые в США товары. Его недовольство вызвали планы европейских стран провести военные учения на острове. Он добавил, что с 1 июня 2026 года пошлины в отношении этих стран составят уже 25% и будут действовать "до тех пор, пока не будет достигнуто соглашение о полной покупке Вашингтоном Гренландии".

Однако западные СМИ сообщали, что в ответ ЕС может прибегнуть к пошлинам на товары США на сумму в 93 млрд евро. СМИ поясняли, что Евросоюз ранее уже одобрил эти пошлины, но не стал применять их в связи с процессом решения торговых разногласий с США. Пошлины затронули бы, в частности, самолеты компании Boeing, автомобили, произведенные в США, бурбон.