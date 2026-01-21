Поиск

Египет принял приглашение присоединиться к Совету мира Трампа

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Египет принял приглашение президента США Дональда Трампа присоединиться к Совету мира, сообщил в среду телеканал "Аль-Арабийя" со ссылкой на заявление МИД страны.

"Совет мира" - инициатива американского лидера, направленная на решение конфликтов по всему миру, начиная с сектора Газа. Предполагается, что его пожизненно будет возглавлять сам Трамп.

Ранее на приглашение американского президента войти в Совет дали согласие Израиль, Азербайджан, Аргентина, Белоруссия, Венгрия, Вьетнам, Казахстан, Марокко и ОАЭ.

Между тем, дипломаты европейских стран ранее выражали опасение, что Трамп пытается заменить ООН, создав альтернативную площадку для урегулирования глобальных конфликтов.

Президент Финляндии заявил о создании Европой более сильного НАТО

Уиткофф заявил, что на четверг запланирована его встреча с Путиным

Рютте согласен с Трампом, что надо обеспечить безопасность Арктики из-за влияния РФ и КНР

Лагард не ждет от новых пошлин США заметных последствий для инфляции в ЕС

Франция предложила провести учения НАТО в Гренландии

Споры о Гренландии помешали одобрить в Давосе план финансовой помощи Украине на $800 млрд

Нетаньяху присоединится к Совету мира Трампа

Премьер Гренландии распорядился готовиться к военному вторжению США

Убийцу экс-премьера Японии Синдзо Абэ приговорили к пожизненному сроку

Самолет Трампа успешно вернулся на базу Эндрюс
