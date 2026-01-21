Египет принял приглашение присоединиться к Совету мира Трампа

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Египет принял приглашение президента США Дональда Трампа присоединиться к Совету мира, сообщил в среду телеканал "Аль-Арабийя" со ссылкой на заявление МИД страны.

"Совет мира" - инициатива американского лидера, направленная на решение конфликтов по всему миру, начиная с сектора Газа. Предполагается, что его пожизненно будет возглавлять сам Трамп.

Ранее на приглашение американского президента войти в Совет дали согласие Израиль, Азербайджан, Аргентина, Белоруссия, Венгрия, Вьетнам, Казахстан, Марокко и ОАЭ.

Между тем, дипломаты европейских стран ранее выражали опасение, что Трамп пытается заменить ООН, создав альтернативную площадку для урегулирования глобальных конфликтов.