Нетаньяху присоединится к Совету мира Трампа

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху принял приглашение президента США Дональда Трампа войти в Совет мира, работа которого будет направлена на урегулирование конфликта в секторе Газа и потенциально других мировых конфликтов, сообщает в среду газета Times of Israel со ссылкой на канцелярию премьера.

Совет мира - инициатива Трампа, направленная на решение конфликтов по всему миру, начиная с сектора Газа. Предполагается, что его пожизненно будет возглавлять сам Трамп.

Ранее на приглашение американского президента войти в Совет дали согласие Азербайджан, Аргентина, Белоруссия, Венгрия, Вьетнам, Казахстан, Марокко и ОАЭ.

Между тем, дипломаты европейских стран ранее выражали опасение, что Трамп пытается заменить ООН, создав альтернативную площадку для урегулирования глобальных конфликтов.

