В ЕС осудили снос Израилем штаб-квартиры БАПОР в Восточном Иерусалиме

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Разрушение Израилем штаб-квартиры Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам (БАПОР) свидетельствует о несоблюдении израильскими властями международного права, заявил Ануар аль-Ануни, представитель главы дипломатии ЕС Каи Каллас.

"Решение израильских властей вторгнуться в штаб-квартиру БАПОР в оккупированном Восточном Иерусалиме и разрушить её является опасной атакой против агентства ООН и представляет собой нарушение Израилем его обязательств по Конвенции о привилегиях и иммунитетах ООН, согласно которой государства-члены организации должны защищать и уважать неприкосновенность помещений ООН", - сказал пресс-секретарь в среду на брифинге в Брюсселе.

Он отметил, что Европейский союз "решительно поддерживает ООН, частью которой является БАПОР, и многосторонний международный порядок, основанный на правовом государстве и международном праве".

По словам аль-Ануни, агентства ООН защищают и реализуют как дух, так и букву Устава ООН и играют ключевую роль в поддержании мировой безопасности и защите основополагающих прав человека.

"Европейский союз решительно настроен продолжать свою политическую и финансовую поддержку БАПОР. И я напомню, что БАПОР является важным поставщиком гуманитарной помощи, услуг образования и здравоохранения на оккупированных палестинских территориях", - резюмировал представитель Каллас.

Сообщения о начавшемся ранним утром в минувший вторник сносе израильскими силами штаб-квартиры БАПОР в оккупированном Восточном Иерусалиме вызвали резкую реакцию со стороны ООН.

Генеральный секретарь организации Антониу Гутерриш осудил действия израильских властей.

"Как он неоднократно и недвусмысленно заявлял, в том числе в своем письме премьер-министру Израиля от 8 января 2026 года, комплекс в Шейх-Джаррахе остается территорией Организации Объединенных Наций и является неприкосновенным", - говорится в заявлении пресс-секретаря главы ООН.

Генсек призвал правительство Израиля немедленно остановить снос комплекса БАПОР, а также вернуть организации другие помещения.

