Президент США заявил о значительном прогрессе в ядерной энергетике

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп в среду заявил, что его страна активно занимается развитием ядерной энергетики.

"Мы очень активно занимаемся ядерной сферой", - сказал глава Белого дома, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

"Изначально я не был большим сторонником этого, потому что я не люблю риски, опасность, но прогресс, которого удалось добиться в ядерной сфере, невероятный", - добавил Трамп.

В частности, по его словам, речь идет о "невероятном прогрессе" в вопросе безопасности использования мирного атома.

Трамп отметил, что благодаря этому США могут иметь энергоресурсы "по хорошей цене и очень, очень безопасным образом".

