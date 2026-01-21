Трамп в Давосе раскритиковал "зеленую" энергетику

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп, выступая в Давосе, раскритиковал "зеленые" источники энергии, назвав их экономически невыгодными.

"Это называется новым "зеленым" надувательством. Это самый серьезный случай обмана в истории", - сказал он.

По мнению Трампа, "энергетика должна помогать вам зарабатывать". Он считает, что "зеленая" энергетика, наоборот, "приводит к тому, что вы теряете деньги".

Он раскритиковал политику в сфере энергетики таких стран, как Великобритания и Германия. В частности, по мнению американского президента, Лондону следовало бы активнее добывать энергоносители в Северном море. Говоря о ФРГ, Трамп заверил, что нынешний канцлер Фридрих Мерц стремится решить проблемы страны в сфере энергетики.

Президент США раскритиковал использование ветряков для производства электроэнергии. В ходе выступления он подчеркнул, что многие ветряки производит Китай, причем не для внутренних нужд, а почти исключительно на экспорт. "Они продают их тем глупцам, которые готовы такое покупать", - сказал Трамп.