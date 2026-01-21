Глава МИД Дании после выступления Трампа заявил о сохранении проблемы с Гренландией

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Глава МИД Дании Ларс Лекке Расмуссен считает, что США все еще представляют угрозу для Гренландии - самоуправляемой территории Дании, сообщает в среду The Guardian.

"Конечно, слова Трампа об отказе от использования военной силы в Гренландии - это хорошо, но сама проблема не испарилась", - сказал Расмуссен.

Глава МИД Дании отметил, что президент США Дональд Трамп все еще стремится заполучить остров.

Ранее в среду Трамп, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе, пообещал не применять силу для установления контроля над Гренландией. "Я не буду использовать силу", - заявил он. Позже Трамп сказал, что думает, "люди воспользуются здравым смыслом", и тогда применение силы не понадобится.