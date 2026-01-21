Поиск

В Казахстане создадут комиссию по конституционной реформе

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ "О создании Комиссии по Конституционной реформе (Конституционной комиссии)".

Согласно указу, опубликованному в среду на сайте главы государства, комиссия создается "в целях выработки предложений по Конституционной реформе".

Президент утвердил положение о комиссии и ее состав. Председателем Конституционной комиссии назначена председатель Конституционного суда Казахстана Эльвира Азимова, заместителями председателя - государственный советник Ерлан Карин и вице-премьер - министр культуры и информации Аида Балаева. Секретарем комиссии назначен заведующий государственно-правовым отделом администрации президента Айдар Жарылганов.

В состав комиссии вошли депутаты парламента, председатели маслихатов, руководители ряда СМИ, общественные деятели, представители госорганов, общественных советов регионов, экспертного и научного сообществ.

В своем послании народу Казахстана от 8 сентября 2025 года Токаев предложил изучить возможность создания однопалатного вместо двухпалатного парламента и вынести этот вопрос на референдум. Тогда он предположил, что, учитывая неординарный характер реформы, на проведение дискуссий в гражданском секторе, экспертной среде и в действующем парламенте уйдет не менее года, "после чего в 2027 году можно было бы провести общенациональный референдум, а затем внести необходимые изменения в Конституцию".

На прошедшем во вторник курултае президент объявил, что новый однопалатный парламент получит название "Курултай" (Собрание), он будет состоять из 145 депутатов, с 8 комитетами и пятилетним сроком полномочий. При этом сохраняется 5-процентный порог для партий, отменяются президентская квота и квота Ассамблеи народа Казахстана. Кроме того, Токаев предложил ввести институт вице-президента, который будет представлять интересы Казахстана на международных форумах и переговорах с делегациями зарубежных государств, представлять интересы президента в парламенте, взаимодействовать с отечественными и зарубежными общественно-политическими, научными и культурно-просветительскими организациями, выполнять другие, иные поручения президента.

Токаев отметил, что реформа предполагает внесение большого количества поправок в Конституцию, что по сути сопоставимо с принятием нового Основного закона страны, и анонсировал указ о создании Конституционной комиссии, которая "проанализирует все предложения, обобщит их и подготовит проект конкретных изменений". "После этого мы определим время проведения общенародного референдума", - сказал президент.

