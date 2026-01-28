Поправки к Конституции Казахстана затронут 84% текста

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Конституционная реформа в Казахстане предполагает внесение изменений в 77 статей Основного закона, что составляет 84% его текста, сообщил заместитель председателя Конституционного суда Бакыт Нурмуханов на очередном заседании комиссии по конституционной реформе.

"В предлагаемом проекте обновленной Конституции содержатся преамбула, 11 разделов и 104 статьи. Включены два новых раздела - "Народный Совет" и "Внесение изменений и дополнений в Конституцию". Еще четыре раздела переименованы. В целом, изменения и дополнения затронули все разделы Основного закона, поправки внесены в 77 статей, что составляет 84% текста Конституции", - сказал он.

Нурмуханов подчеркнул, что предложенные изменения - важный и "глубоко продуманный шаг", меняющий концептуальные подходы, укрепляющий юридическую точность и повышающий качество Конституции.

По его словам, новеллы, обозначенные в сводном проекте, затрагивают "базис конституционной материи Казахстана: они кардинально меняют облик Основного закона и содержат огромный потенциал для дальнейших институциональных и структурных преобразований".

"Преамбулу основного закона Казахстана предлагается оформить полностью в новой редакции с учетом новых общенациональных ценностей и современных вызовов, - сказал Нурмуханов. - В проекте определяется статус государства - Республика Казахстан признается демократическим, светским, правовым и социальным государством, высшими ценностями которого являются человек, его жизнь, права и свободы".

В преамбуле зафиксированы фундаментальные цели, принципы, ценности и мотивы принятия Конституции, отражена миссия государства, исторический контекст и культурные особенности, определяющие общественные ориентиры.

В разделе "Основы конституционного строя" отражаются фундаментальные положения, определяющие организацию государства, закрепляющие суверенитет Казахстана, территориальную целостность и другие важнейшие принципы. По-новому сформулирована норма о принципе разделения властей и уточнены конституционные положения, посвященные вопросам действующего права страны.

Нурмуханов отметил, что с учетом современных вызовов уточнены конституционные нормы, регламентирующие деятельность общественных объединений и их взаимодействие с государством.

"Совершенствуются нормы о взаимодействии государства и религии, государственных символах и другие", - подчеркнул он.

Указ о создании комиссии по конституционной реформе (Конституционной комиссии) президент Касым-Жомарт Токаев подписал 21 января. Задача комиссии - выработка предложений по конституционной реформе, их обобщение и подготовка проекта конкретных изменений, после чего будет определена дата проведения общенародного референдума.

В послании народу Казахстана от 8 сентября 2025 года Токаев предложил изучить возможность создания однопалатного вместо двухпалатного парламента и вынести этот вопрос на референдум. Тогда он предположил, что, учитывая неординарный характер реформы, на проведение дискуссий в гражданском секторе, экспертной среде и в действующем парламенте уйдет не менее года, "после чего в 2027 году можно было бы провести общенациональный референдум, а затем внести необходимые изменения в Конституцию".

Токаев тогда отметил, что реформа предполагает внесение большого количества поправок в Конституцию, что, по сути, сопоставимо с принятием нового Основного закона страны.