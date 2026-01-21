Президент Азербайджана встретился в Давосе с комиссаром ЕС Мартой Кос

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Президент Азербайджана Ильхам Алиев на "полях" форума в Давосе обсудил с комиссаром Европейского Союза по вопросам расширения Мартой Кос сотрудничество Баку и Брюсселя в сферах энергетики и транспорта.

"На встрече были обсуждены вопросы сотрудничества в области энергетики, региональных транспортных коммуникаций, гуманитарного разминирования и в других сферах, затронут вклад Азербайджана в энергетическую безопасность Европы", - отмечается в сообщении на сайте президента Азербайджана.

Марта Кос отметила, что Европейский Союз готов оказать поддержку деятельности Азербайджана в области гуманитарного разминирования, а также проектам по восстановлению железнодорожной линии в Нахичеване.

В ходе беседы было подчеркнуто наличие больших перспектив для дальнейшего расширения сотрудничества между Азербайджаном и ЕС во многих областях, состоялся обмен мнениями по этому вопросу.

"На встрече также состоялся обмен мнениями о нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией и продвижении мирной повестки", - отмечается в сообщении.