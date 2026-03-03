Еврокомиссар Йоргенсен заявил об интересе ЕС к сотрудничеству с Азербайджаном в энергетике

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Евросоюз заинтересован в расширении партнерства с Азербайджаном в сфере энергетики, заявил еврокомиссар по вопросам энергетики и жилищного строительства Дан Йоргенсен на встрече в Баку с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, сообщает сайт Алиева.

Встреча состоялась в рамках визита еврокомиссара в Азербайджана для участия в 12-м заседании министров Консультативного совета по Южному газовому коридору и 4-м заседании министров Консультативного совета по зеленой энергетике.

"Отметив важное значение сегодняшнего мероприятия, Дан Йоргенсен сказал, что партнерство с нашей страной имеет для них важное значение и что они заинтересованы в его расширении", - говорится в сообщении.

Алиев отметил, что Азербайджан и ЕС ведут активную работу по углублению сотрудничества в области энергетики и связности. Для примера он привел визиты в Азербайджан в 2025 году верховного представителя Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности, вице-президента Европейской комиссии Кайи Каллас и еврокомиссара по расширению Марты Кос.

"В ходе беседы был затронут вклад Азербайджана в энергетическую безопасность Европы, особенно в нынешний период, обсуждены вопросы расширения географии экспорта азербайджанских энергоресурсов на европейский рынок и перспективы сотрудничества в области природного газа и зеленой энергетики", - отмечается в сообщении.