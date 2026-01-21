Трамп нацелен на бессрочное соглашение по Гренландии

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Соглашение по Гренландии, над которым работают США, будет бессрочным, заявил американский президент Дональд Трамп.

"Оно будет действовать вечно", - приводят его слова американские СМИ.

Отвечая на вопрос журналиста о том, будет ли соглашение предусматривать включение Гренландии в состав США, он отметил, что "там все будет немного более сложно".

Трамп добавил, что планируемое соглашение будет касаться, в частности, использования острова для нужд американской системы ПРО. Также могут быть договоренности по природным ресурсам Гренландии.