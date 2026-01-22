Поиск

Генсек НАТО предложил компромисс по Гренландии с размещением военных баз США

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Генсек НАТО Марк Рютте предложил компромисс по Гренландии, согласно которому Дания предоставит США суверенитет над небольшими участками земли острова для строительства военных баз, сообщает в четверг The New York Times со ссылкой на источники.

По данным собеседников издания, военные чиновники стран НАТО обсудили компромисс по Гренландии, в соответствии с которым Дания предоставит США суверенитет над небольшими участками гренландской земли, где США могли бы построить военные базы. По их словам, идея такого компромисса принадлежит генсеку НАТО.

Тем временем официальный представитель НАТО Эллисон Харт заявила, что Дания, Гренландия и США продолжат переговоры, чтобы гарантировать, "что Россия и Китай никогда не закрепятся - ни экономически, ни в военном отношении - в Гренландии".

Она отметила, что встреча президента США Дональда Трампа с Рютте "на полях" Всемирного экономического форума в Давосе была "очень продуктивной", дальнейшие обсуждения будут "сосредоточены на обеспечении безопасности в Арктике посредством коллективных усилий союзников".

Ранее Трамп заявил, что отказался от плана по введению в феврале пошлин в отношении ряда стран Европы, так как смог согласовать с генсеком НАТО базу для дальнейших переговоров по теме Гренландии.

"Основываясь на достигнутом взаимном понимании, я не буду вводить пошлины, которые были запланированы на 1 февраля", - написал он в соцсети Truth Social.

Трамп пояснил, что дальнейшей работой по этой теме будут заниматься, в частности, вице-президент США Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник президента Стив Уиткофф.


Гренландия Дональда Трамп Марк Рютте НАТО США Дания
