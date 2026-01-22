Поиск

Экс-спецпосланник Трампа по Украине Келлог получил новую работу

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Бывший специальный посланник президента США Дональда Трампа по Украине Кит Келлог вошел в состав консультативного совета консалтинговой фирмы BGR Group. Об этом заявил управляющий директор компании Дэвид Урбан на своей странице в X.

"Невероятно горжусь тем, что мой друг Кит Келлог стал моим коллегой в BGR Group! Более 58 лет он с честью служил нашей стране. Сначала как награжденный ветеран боевых действий, затем как выдающийся государственный служащий", - написал Урбан.

В миреСМИ сообщили, что министр армии США Дрисколл стал новым спецпосланником по УкраинеСМИ сообщили, что министр армии США Дрисколл стал новым спецпосланником по УкраинеЧитать подробнее

В ноябре западные СМИ сообщили о том, что Келлог планирует покинуть пост в январе 2026 г. Отмечалось, что дипломат чувствует себя исключенным из политического процесса. С уходом Келлога Киев потеряет ключевого союзника в Вашингтоне, писала The Washington Post.

Келлог родился в 1944 г. Он принимал участие в войне во Вьетнаме и войне в Персидском заливе (с 1990 по 1991 г.), а также во вторжении США в Панаму. Служил в армии с 1967 по 2003 г.

В 2017 г. Келлог исполнял обязанности советника президента США по нацбезопасности, с 2017 по 2018 г. занимал пост ответственного секретаря Совета по нацбезопасности, с 2018 по 2021 г. - пост советника вице-президента США по нацбезопасности. В ноябре 2024 г. президент США Дональд Трамп назначил его специальным посланником по Украине и России.

Дональд Трамп Кит Келлог
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

ЕС приветствует отказ Трампа от введения дополнительных пошлин

 ЕС приветствует отказ Трампа от введения дополнительных пошлин

Трое палестинских журналистов погибли при ударе по сектору Газа

Соглашение по Гренландии будет включать строительство системы ПРО "Золотой купол"

Трамп полагает, что Путин принял приглашение в Совет мира

 Трамп полагает, что Путин принял приглашение в Совет мира

В Иране сообщили о более 3 тыс. жертв протестов

 В Иране сообщили о более 3 тыс. жертв протестов

Японская компания TEPCO возобновила работу АЭС "Касивадзаки-Карива"

 Японская компания TEPCO возобновила работу АЭС "Касивадзаки-Карива"

Что произошло за день: среда, 21 января

Золото обновило рекорд из-за ситуации вокруг Гренландии

Трамп выразил удивление выступлением Макрона в Давосе в солнцезащитных очках

 Трамп выразил удивление выступлением Макрона в Давосе в солнцезащитных очках

Трамп заверил, что не будет применять силу для получения контроля над Гренландией

 Трамп заверил, что не будет применять силу для получения контроля над Гренландией
Хроники событий
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2508 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8217 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 54 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 125 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова 18 материалов
Путин: "Прямая линия - 2025" Путин: "Прямая линия - 2025" 57 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 69 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 17 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 423 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 127 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 238 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });