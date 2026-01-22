Экс-спецпосланник Трампа по Украине Келлог получил новую работу

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Бывший специальный посланник президента США Дональда Трампа по Украине Кит Келлог вошел в состав консультативного совета консалтинговой фирмы BGR Group. Об этом заявил управляющий директор компании Дэвид Урбан на своей странице в X.

"Невероятно горжусь тем, что мой друг Кит Келлог стал моим коллегой в BGR Group! Более 58 лет он с честью служил нашей стране. Сначала как награжденный ветеран боевых действий, затем как выдающийся государственный служащий", - написал Урбан.

В ноябре западные СМИ сообщили о том, что Келлог планирует покинуть пост в январе 2026 г. Отмечалось, что дипломат чувствует себя исключенным из политического процесса. С уходом Келлога Киев потеряет ключевого союзника в Вашингтоне, писала The Washington Post.

Келлог родился в 1944 г. Он принимал участие в войне во Вьетнаме и войне в Персидском заливе (с 1990 по 1991 г.), а также во вторжении США в Панаму. Служил в армии с 1967 по 2003 г.

В 2017 г. Келлог исполнял обязанности советника президента США по нацбезопасности, с 2017 по 2018 г. занимал пост ответственного секретаря Совета по нацбезопасности, с 2018 по 2021 г. - пост советника вице-президента США по нацбезопасности. В ноябре 2024 г. президент США Дональд Трамп назначил его специальным посланником по Украине и России.