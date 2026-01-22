Трое палестинских журналистов погибли при ударе по сектору Газа

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Трое палестинских журналистов погибли в результате израильского удара в центральной части сектора Газа, пишет The Guardian со ссылкой на минздрав региона.

Согласно сообщению, журналисты работали на египетскую гуманитарную организацию. Они ехали на автомобиле, чтобы снять на видео недавно созданный лагерь для перемещенных лиц в районе Нецарим.

В заявлении Палестинского союза журналистов отмечается, что погибшие репортеры "выполняли гуманитарную журналистскую миссию, снимая и документируя страдания мирного населения".

Израильские военные заявили, что отдали приказ о нанесении удара после того, как их солдаты "идентифицировали нескольких подозреваемых, которые управляли беспилотником, связанным с ХАМАС", в центральной части сектора Газа. По их словам, детали инцидента находятся на стадии изучения.

Всего, по данным палестинских органов здравоохранения, в среду в Газе погибли как минимум 11 палестинцев, в том числе двое 13-летних мальчиков. Еще шесть человек получили ранения.