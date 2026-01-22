Поиск

Землетрясение магнитудой 5,7 произошло в центральной части Индонезии

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Землетрясение магнитудой 5,7 зафиксировано в акватории залива Томини в 70 км юго-западнее города Горонтало (остров Сулавеси) в центральной части Индонезии, сообщает Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН.

По данным оперативной обработки филиала, эпицентр зафиксированного в 01:45 мск в четверг землетрясения находился примерно в 54 км от побережья острова Сулавеси.

По интенсивности сотрясений в эпицентре землетрясение оценивается как "довольно сильное".

Геологическая служба США оценила магнитуду землетрясения в 5,1. По данным американских сейсмологов, очаг землетрясения находился на глубине 92,6 км.

РАН Индонезия
