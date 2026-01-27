Поиск

Землетрясение зафиксировано на острове Ява

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Землетрясение магнитудой 5,8 зафиксировано в восточной части острова Ява (Индонезия), сообщает Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН.

По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала, эпицентр зафиксированного в 04:21 мск во вторник землетрясения находился в 24 км к юго-западу от города Понорого - административного центра в провинции Восточная Ява.

По интенсивности сотрясений в эпицентре землетрясение оценивается как "интенсивное".

Геологическая служба США оценила магнитуду землетрясения в 5,7. Глубина очага, по данным американских сейсмологов, составила 127 км.

Индонезия Ява
