Правительство РФ готовит законопроект, направленный на "гибкое" регулирование ИИ

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Правительство РФ прорабатывает рамочный законопроект, предусматривающий "гибкое" регулирование искусственного интеллекта (ИИ), которое затронет использование технологии в чувствительных сферах и не будет распространяться на коммерческий сектор, сообщили журналистам в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко.

"Мы предлагаем придерживаться гибкого подхода: ввести нормы применения ИИ в отдельных "чувствительных" сферах - таких, как здравоохранение, образование, судопроизводство. Например, предотвратить использование ИИ для совершения преступлений и признать использование технологии отягчающим обстоятельством при совершении правонарушений. Это важно, прежде всего, для защиты интересов граждан. При этом вводить требования для бизнеса (за исключением объектов критической инфраструктуры) пока не планируется", - заявил Григоренко, слова которого передал аппарат вице-премьера.

В законопроекте определены ключевые направления регулирования, которым будет уделено особое внимание: критерии "российского" ИИ (что считать российской моделью); права, обязанности и ответственность (кто виноват в ошибке ИИ); маркировка ИИ-контента (как маркировать и как следить за соблюдением требований); авторское право на работу ИИ; особенности использования ИИ в отраслях; формирование понятийного аппарата.

"Ключевая задача сейчас - это предотвратить риски от применения ИИ в "чувствительных" сферах, где цена ошибки особенно высока. В числе таких сфер: здравоохранение, судопроизводство, общественная безопасность, образование", - отметили в аппарате вице-премьера.

При этом распространять требования к ИИ на коммерческий сектор не планируется.

"В стране появляется все больше различных законодательных инициатив. Это разрозненные предложения, часто не связанные между собой или даже противоречащие. Чтобы избежать несогласованности мер и нескоординированности действий, правительство взяло на себя задачу стать единой площадкой для взаимодействия органов власти, бизнеса, ассоциаций и выработки единого подхода к регулированию", - отметили в аппарате вице-премьера.

Дмитрий Григоренко
