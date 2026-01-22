В Европе из-за разногласий с США задумались об усилении собственных ядерных арсеналов

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - В странах Европы прорабатывают варианты усиления собственных ядерных вооружений вместо того, чтобы продолжать полагаться на защиту США, сообщает в четверг NBC со ссылкой на источники.

"Шесть европейских чиновников заявили, что страны Европы, ставя под вопрос действовавшие десятилетия обязательства США защищать их от имеющей ядерное оружие России, обдумывают способы нарастить свои арсеналы, а не надеяться по-прежнему на США", - передает телеканал.

"Три европейских официальных лица сказали, что лидеры в Европе обсуждают, стоит ли довериться Франции и Великобритании, оснащенным ядерным оружием, вместо США, или стоит разработать собственное ядерное оружие", - отмечает NBC.

По словам собеседников агентства, в предстоящие недели президент Франции Эммануэль Макрон должен выступить с речью, посвященной политике в ядерной сфере. Однако некоторые европейские должностные лица настроены скептически в отношении того, что Франция может дать альтернативу ядерному арсеналу США; к тому же, позиция Парижа может измениться по результатам президентских выборов в 2027 году.

"Мы обсуждаем, как защитить Европу при помощи ядерного сдерживания, с участием США или без него", - сказал один из источников.

В Европе обсуждают сразу нескольких вариантов действий: модернизацию французского ядерного оружия, перемещение самолетов ВВС Франции, способных нести ядерное оружие, за пределы страны; предоставление европейским странам, не располагающим ядерным оружием, технологий для его изготовления; усиление европейских войск на восточном фланге НАТО.

Глава МИД Финляндии Элина Валтонен ранее заявила NBC, что ядерного сдерживания в интересах Европы можно добиться в рамках НАТО, и это также будет отвечать интересам США. Она уточнила, что, однако, стороны открыты к новым идеям и решениям.

В свою очередь глава МИД Нидерландов Давид ван Вил в интервью NBC сказал, что Нидерланды не против идеи обеспечения ядерного сдерживания для защиты Европы силами Франции. "Мы все так же считаем НАТО краеугольным камнем нашей безопасности. Одновременно с тем, мы видим, что мир меняется, что мы вступаем в мир геополитического соперничества, где Европе тоже нужно собраться с силами, стать более равноправным партнером для США, чем мы есть сейчас", - резюмировал министр.