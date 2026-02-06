Поиск

Каллас предложила начать обсуждение европейского ядерного сдерживания

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - В Европе необходимо начать обсуждение приобретения собственных средств ядерного сдерживания, заявила верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас.

"Ядерное сдерживание может стать частью будущих обсуждений, учитывая текущую ситуацию и тот факт, что ядерное оружие - единственное, что действительно служит сдерживающим фактором", - сказала Каллас в опубликованном в пятницу интервью финской газете Helsingin Sanomat.

По словам главы евродипломатии, обсуждения ядерного сдерживания обычно входят в компетенцию стран ЕС, "но также очевидно, что ситуация кардинально изменилась".

Издание пишет, что вместе с тем Каллас осторожно относится вопросу о распространении ядерного оружия и связанным с ним рисками. Она отмечает, что европейские страны присоединились к договорам, ограничивающим ядерное оружие.

Каллас заявила, что не видит необходимости в новом представителе ЕС на мирных переговорах по Украине, так как в Европе уже существуют соответствующие учреждения для этого.

