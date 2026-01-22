РФ провела 32 гуманитарные операции по просьбе палестинцев

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Россия провела три десятка гуманитарных операций в поддержку палестинцев, заявил президент РФ Владимир Путин.

"В самые тяжелые времена кризиса в Газе мы по вашей просьбе оказывали гуманитарную помощь. Направили в cектор Газа свыше 800 тонн грузов. Было всего 32 гуманитарные операции", - сказал Путин на встрече с главой Палестинской национальной администрации Махмудом Аббасом в Кремле.

Президент РФ также напомнил, что по просьбе палестинской стороны ей направлялась пшеница – и напрямую, и через международные организации.