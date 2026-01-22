Поиск

Аббас заявил о несогласии палестинцев на переселение со своей земли

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Палестинский народ держится за свою землю и выступает против попыток выселить коренное население за пределы его территорий, заявил глава Палестинской национальной администрации Махмуд Аббас в Москве на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

"Палестинский народ придерживается и держится за свою землю, и мы категорически выступаем против попыток американцев и израильтян экспатриировать палестинцев за пределы палестинской территории. Палестинский народ настаивает на том, что не покинет свою землю, какая бы ни была за это заплачена цена", - сказал Аббас.

Он отметил, что сейчас палестинцам приходится жить в палатках, которые могут сносить. "Но, тем не менее, нас не заставят уйти с нашей земли", - отметил глава ПНА.

"То, что нам нужно, - это мир. И мы надеемся, что с вашей помощью и поддержкой мы сможем этого добиться: мира, который бы строился на основе международно-правовых резолюций, решений ООН, на основе резолюций, принятых после войн 1967 и 1973 годов", - сказал он.

Он отметил, что "Восточный Иерусалим остается столицей Палестины", и подчеркнул, что "Россия всегда была первой, кто поддерживал Палестину".

"Мы надеемся обсудить с вами сегодня наше видение будущего, подробности текущего момента, и мы готовы вместе работать с вашей поддержкой и помощью, надеемся, что достигнем решения", - сказал Аббас.

Россию он назвал большим другом, на которого палестинская сторона опирается во всех сферах. "Россия исторически поддерживает, стоит рядом с палестинским народом на политическом уровне, на дипломатическом уровне, что касается экономической поддержи, финансовой помощи, она имеет большое значение и большой объем. Вы упомянули лишь некоторую часть", - сказал Аббас, обращаясь к Путину, отметив, что палестинский народ признателен России за помощь и позицию.

За время конфликта Палестина сильно пострадала, отметил Аббас, разрушается сектор Газа. "Численность убитых и раненых в секторе Газа достигла 260 тысяч, есть еще тысячи и тысячи раненых на Западном берегу. Размер разрушений катастрофический, практически полностью разрушен сектор, на 85% разрушена инфраструктура образовательная, школы, университеты, религиозные объекты - мечети, церкви и так далее", - подчеркнул он.

