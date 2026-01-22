В Давосе учрежден "Совет мира"
Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Церемония учреждения "Совета мира" состоялась в четверг в Давосе при участии президента США Дональда Трампа.
Наравне с Трампом учредительные документы подписали представители властей Азербайджана, Аргентины, Армении, Болгарии, Венгрии, Индонезии, Иордании, Казахстана, Катара, Монголии, ОАЭ, Пакистана, Парагвая, Саудовской Аравии, Турции, Узбекистана, а также самопровозглашенной Республики Косово.
Трансляция церемонии велась на сайте Белого дома.
После подписания учредительных документов сформированный по инициативе Трампа Совет стал официальной международной организацией.