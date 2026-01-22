Поиск

В Давосе учрежден "Совет мира"

Фото: Harun Ozalp/Anadolu via Getty Images

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Церемония учреждения "Совета мира" состоялась в четверг в Давосе при участии президента США Дональда Трампа.

Наравне с Трампом учредительные документы подписали представители властей Азербайджана, Аргентины, Армении, Болгарии, Венгрии, Индонезии, Иордании, Казахстана, Катара, Монголии, ОАЭ, Пакистана, Парагвая, Саудовской Аравии, Турции, Узбекистана, а также самопровозглашенной Республики Косово.

Трансляция церемонии велась на сайте Белого дома.

После подписания учредительных документов сформированный по инициативе Трампа Совет стал официальной международной организацией.

