КПП "Рафах" на границе Газы и Египта полностью возобновит работу на следующей неделе

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - КПП "Рафах" на границе Египта и сектора Газа планируется открыть для пропуска в обоих направлениях на следующей неделе, сообщил в четверг глава Национального комитета по управлению сектором Газа Али Шаат.

"Я рад сообщить, что КПП "Рафах" откроется на следующей неделе и будет работать в обоих направлениях. Для палестинцев в Газе Рафах - это больше, чем пункт пропуска, это линия жизни", - сказал он в видеообращении на церемонии учреждения "Совета мира", сформированного по инициативе президента США Дональда Трампа.

По его словам, предстоит еще много работы по восстановлению сектора Газа, и открытие КПП "Рафах" - это лишь первый шаг.