Минэнерго США назвало рост нефтедобычи в Венесуэле вызовом для американских сланцевиков

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Увеличение добычи нефти в Венесуэле и возможное последующее снижение цен, конечно, станут вызовом для производителей сланцевой нефти в США, но, во-первых, не нужно их недооценивать, а во-вторых, низкая цена - это хорошо для потребителей и для роста спроса, заявил американский министр энергетики Крис Райт в интервью Bloomberg TV.

В начале января США захватили президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Как сообщали источники Wall Street Journal, администрация Дональда Трампа намерена доминировать в нефтяной промышленности республики долгие годы, выдавив оттуда Россию и Китай, что позволит достичь желаемого уровня котировок в $50 за баррель. Однако это может не устроить производителей сланцевой нефти, которым нужна более высокая цена.

"Во-первых, у президента есть одна целевая аудитория - это американский потребитель. Предприятиям приходится конкурировать, чтобы быть лучшими поставщиками для потребителей. Но в конечном итоге смысл свободного рынка не в том, чтобы помогать или защищать бизнес, а в том, чтобы лучше обслуживать потребителей. И я помню, как 10 лет назад сланцевые компании испытывали трудности, потому что цена на нефть упала до $80, а до этого - до $100 за баррель, и их прибыльность была невысокой. Они продолжали внедрять инновации, продолжали снижать себестоимость. Сейчас добыча нефти и природного газа находится на рекордно высоком уровне", - сказал Райт, призвав компании продолжать разрабатывать новые технологии и сокращать издержки.

"Это сложная задача, но я бы никогда не стал недооценивать американский нефтегазовый бизнес или американцев во всех секторах, поэтому я не так сильно беспокоюсь по этому поводу. И, конечно, в Венесуэле добывается другой вид нефти, и многие наши нефтеперерабатывающие заводы были построены для переработки этой более тяжелой, более вязкой нефти. Мы производим легкую, малосернистую нефть в Соединенных Штатах. Это хорошее сочетание", - сказал министр энергетики.

Но, подчеркнул он, при более низких ценах на энергоносители происходит более быстрый экономический рост, быстрее растет спрос.

"Всегда есть обратная связь. Здесь мы увидим более быстрый рост не только в США, но и во всем мире из-за более низких мировых цен на энергоносители. В одном из моих посланий здесь, в Давосе, в обращении к европейским странам я говорил о том, что в 2010 году экономика ЕС была сопоставима по размеру с экономикой США. Они переориентировались, сосредоточившись на изменении климата, забыли о том, для чего используется энергия, и с тех пор их экономический рост был очень незначительным. На долю обеих сторон приходилось 25% мирового потребления, а сегодня на долю США – 28%, а на долю стран ЕС – 18%. Это цена дорогостоящей энергетической политики. И мы хотим видеть, как Европа, вновь обретя энергию, будет иметь более низкие цены на энергоносители, реиндустриализирует свою экономику и, следовательно, станет более сильным экономическим и военным партнером США", - сказал Райт.