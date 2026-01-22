На трехсторонней встрече по Украине США представят Уиткофф и Кушнер

Стив Уиткофф и Джаред Кушнер (слева направо) Фото: Chip Somodevilla/Getty Images

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - На встрече между США, Россией и Украиной в Абу-Даби, начало которой запланировано на пятницу, американскую сторону представят переговорщики Стив Уиткофф и Джаред Кушнер, сообщает в четверг портал Axios.

"Трехсторонние переговоры по американскому мирному плану по Украине начнутся в Абу-Даби завтра: от США будут Уиткофф и Кушнер", - написал журналист портала Барак Равид в социальной сети X.

Он также сообщил, что, по его данным, РФ представят спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев и "глава военной разведки".

От украинской стороны, по информации журналиста, будут участвовать руководитель офиса президента Украины Кирилл Буданов, его первый заместитель Сергей Кислица и глава Cовета нацбезопасности Украины Рустем Умеров.