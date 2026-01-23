Поиск

Уиткофф и Дмитриев проведут в Абу-Даби переговоры по экономике

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - С российской стороны в двусторонних контактах с США по экономическим вопросам, которые запланированы в Абу-Даби, будет участвовать спецпредставитель президента Кирилл Дмитриев, с американской - спецпосланник президента США Стивен Уиткофф, сообщил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.

"В Абу-Даби будет находиться Кирилл Дмитриев и уже со своим собеседником - этим собеседником будет Стив Уиткофф - будет продолжать дискуссию", - сказал Песков.

По его словам, переговоры по экономическим вопросам, как ожидается, пройдут "сегодня - завтра" так же, как и трехсторонние контакты по вопросам безопасности между представителями России, Украины и США.

В ответ на вопрос, будут ли во встрече по экономике участвовать только Дмитриев и Уиткофф, Песков сказал: "Насколько я знаю, пока да".

На этом же брифинге он сказал, что на трехсторонние переговоры по Украине Россия пошлет только военных.

