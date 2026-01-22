Поиск

Премьер Грузии отмечает отсутствие со стороны ЕС попыток пересмотреть отношения с республикой

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Евросоюз продолжает критику в отношении Грузии и не пытается пересмотреть отношения, между тем происходящие в мире процессы выявили немало проблем, касающихся в основном Европы, сообщил премьер-министр республики Ираклий Кобахидзе.

"Ранее нам представляли коллективный Запад, как нечто совершенное, но последние международные процессы вынесли на поверхность немало проблем, касающихся в основном Европы, за которую мы болеем, так как считаем себя естественной частью европейского пространства", - сказал Кобахидзе в эфире телекомпании "Имеди".

При этом он отметил, что в последние годы со стороны Брюсселя в адрес Грузии звучит постоянная критика. Это, по мнению премьера, связано с тем, что бюрократия Евросоюза не является самостоятельной и действует под влиянием неформальных сил.

"Совершенно очевидно, что после потери выгодного российского рынка, если европейская бюрократия действовала бы самостоятельно, она начала бы искать альтернативные рынки на Востоке. И Грузия в этом отношении является оптимальным путем, но в Брюсселе не желают пересматривать отношения с нашей страной", - сказал Кобахидзе.

По его словам, грузинское общество видит двойные стандарты со стороны Евросоюза и соответственно оценивает их.

"Грузия маленькая страна, но мы твердо отстаиваем свои национальные интересы и проводим политику мира", - сказал Кобахидзе.

Новости

Что произошло за день: четверг, 22 января

На трехсторонней встрече по Украине США представят Уиткофф и Кушнер

Встреча Трампа и Зеленского завершилась без подписания запланированных документов

Макрон заявил о задержании в Средиземном море следовавшего из РФ танкера

Германия высылает сотрудника посольства РФ в Берлине

Трамп назвал хорошими состоявшиеся в Давосе переговоры с Зеленским

Трамп заявил, что США на переговорах по Гренландии получат все, что хотят

В Давосе учрежден "Совет мира"

Путин заявил Аббасу о готовности России направить $1 млрд в Совет мира

Россиянка стала жертвой железнодорожной катастрофы в Испании

Хроники событий
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 126 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 239 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 55 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8223 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 254 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 18 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2508 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова 18 материалов
Путин: "Прямая линия - 2025" Путин: "Прямая линия - 2025" 57 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 69 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 423 материалов
