Премьер Грузии отмечает отсутствие со стороны ЕС попыток пересмотреть отношения с республикой

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Евросоюз продолжает критику в отношении Грузии и не пытается пересмотреть отношения, между тем происходящие в мире процессы выявили немало проблем, касающихся в основном Европы, сообщил премьер-министр республики Ираклий Кобахидзе.

"Ранее нам представляли коллективный Запад, как нечто совершенное, но последние международные процессы вынесли на поверхность немало проблем, касающихся в основном Европы, за которую мы болеем, так как считаем себя естественной частью европейского пространства", - сказал Кобахидзе в эфире телекомпании "Имеди".

При этом он отметил, что в последние годы со стороны Брюсселя в адрес Грузии звучит постоянная критика. Это, по мнению премьера, связано с тем, что бюрократия Евросоюза не является самостоятельной и действует под влиянием неформальных сил.

"Совершенно очевидно, что после потери выгодного российского рынка, если европейская бюрократия действовала бы самостоятельно, она начала бы искать альтернативные рынки на Востоке. И Грузия в этом отношении является оптимальным путем, но в Брюсселе не желают пересматривать отношения с нашей страной", - сказал Кобахидзе.

По его словам, грузинское общество видит двойные стандарты со стороны Евросоюза и соответственно оценивает их.

"Грузия маленькая страна, но мы твердо отстаиваем свои национальные интересы и проводим политику мира", - сказал Кобахидзе.