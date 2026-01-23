Поиск

РФ выразила готовность направить в Совет мира $1 млрд из замороженных активов

Остальные средства из замороженных активов можно было бы направить на восстановление пострадавших территорий после заключения мира с Украиной

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - На встрече президента РФ Владимира Путина с американскими представителями в Москве при обсуждении инициативы США по созданию Совета мира была акцентирована готовность России направить в бюджет этой организации 1 млрд долларов из замороженных российских активов, сообщили в Кремле.

"На встрече в Кремле были также обсуждены инициатива Дональда Трампа о создании Совета мира, а также целый ряд региональных вопросов и ситуация вокруг Гренландии. При обмене мнениями по Совету мира была акцентирована наша готовность направить в бюджет этой структуры 1 млрд долларов из замороженных еще прежней администрацией США российских активов", - рассказал журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков по итогам переговоров в Москве.

Он продолжил: "Остальные же средства из наших замороженных в США резервов можно было бы направить на восстановление территорий, пострадавших в ходе боевых действий уже после заключения мирного договора между Россией и Украиной".

"Разговор по этой теме будет продолжен в двусторонней экономической группе", - сказал Ушаков.

