23 января в Абу-Даби пройдет заседание трехсторонней группы РФ-США-Украина по безопасности

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Первое заседание трехсторонней рабочей группы России, Украины и США по вопросам безопасности пройдет в пятницу в Абу-Даби, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

"Условлено, что уже сегодня, то есть в пятницу, 23 января, в Абу-Даби состоится первое заседание трехсторонней рабочей группы по вопросам безопасности", - сказал Ушаков журналистам по итогам российско-американских переговоров в Кремле.

Он уточнил, что в эту группу входят представители России, США и Украины.

"Наша переговорная группа по вопросам безопасности уже сформирована и в ближайшие часы вылетит в Эмираты. В ее состав включены представители руководства министерства обороны во главе с начальником Главного управления Генерального штаба адмиралом Костюковым ", - сообщил Ушаков.

По его словам, наряду с этим в Абу-Даби также встретятся и руководители двусторонней группы России и США по экономическим делам - Кирилл Дмитриев и Стив Уиткофф.

"Только что наша делегация получила от президента России конкретные инструкции с учетом всех деталей состоявшегося сегодня разговора с американцами", - добавил Ушаков.



Ушаков добавил, что американская сторона приложила много усилий для организации заседания.

"Американцы, надо признать, многое сделали для ее (встречи) подготовки, и они надеются, что эта встреча пройдет успешно и откроет перспективы для продвижения по всему комплексу вопросов, связанных с завершением конфликта и выходом на договоренности о мирном урегулировании", - сказал он.