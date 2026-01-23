Ушаков заявил о невозможности урегулирования без "формулы Анкориджа" по территориям

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - В ходе переговоров президента РФ Владимира Путина с американской делегацией было вновь констатировано, что без решения территориального вопроса "по формуле Анкориджа" рассчитывать на долгосрочное урегулирование на Украине не стоит, заявил помощник главы российского государства Юрий Ушаков.

"Главное, что в ходе этих переговоров нашего президента с американцами было вновь констатировано, что без решения территориального вопроса по согласованной в Анкоридже формуле рассчитывать на достижение долгосрочного урегулирования не стоит", - сказал Ушаков журналистам по итогам переговоров.

В РФ, как подчёркивал Путин, искренне заинтересованы урегулировании украинского кризиса политико-дипломатическими методами, подчеркнул Ушаков.

"Пока этого нет - Россия продолжит последовательно добиваться поставленных перед специальной военной операцией целей именно на поле боя, где российские вооруженные силы владеют стратегической инициативой", - сказал Ушаков.