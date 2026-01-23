Поиск

ЕС работает над расширением отношений с Гренландией

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Председатель Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен считает, что ситуация вокруг Гренландии стала лучше, чем она была еще 24 назад, и участники саммита ЕС в Брюсселе извлекли уроки для своей коллективной стратегии.

"Что касается Арктики и безопасности Арктики, я, прежде всего, начну с инвестиций. Мы все недостаточно инвестировали в Арктику и арктическую безопасность", - сказала глава ЕК на пресс-конференции в Брюсселе в ночь на пятницу после неформального заседания Европейского совета.

По ее мнению, сейчас самое время ускорить продвижение вперед в этом вопросе.

"Мы уже предложили удвоить финансовую поддержку Гренландии в будущем долгосрочном бюджете (Евросоюза - ИФ). Сегодня мы работаем над улучшением отношений с Гренландией, и Еврокомиссия скоро представит основательный пакет инвестиций", - продолжила фон дер Ляйен.

Она отметила, что, помимо инвестиций, ЕС намерен углубить сотрудничество с Соединенными Штатами и другими партнерами по такому важному вопросу, как арктическая безопасность. Она полагает, что можно будет направить часть увеличенных оборонных расходов Евросоюза на оборудование для Арктики, например, для европейского ледокола. Совместную работу с такими партнерами по региону, как Великобритания, Канада, Норвегия, Исландия и другими она считает "реальной геополитической необходимостью".

Отвечая на вопрос о состоянии торгового соглашения ЕС с США в обстановке непредсказуемого поведения американской стороны, она сказала, что ЕК еще прошлым летом подготовила контрмеры для возможного использования в случае тарифных угроз, и они по-прежнему на столе. Но гораздо важнее, по ее словам, добиться имплементации соглашения, соблюдая условия сделки, над чем и ведется работа.

