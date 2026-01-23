Поиск

Bloomberg сообщил о стремлении США отменить ограничения на военное присутствие в Гренландии

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - США хотели бы внести изменить соглашение с Данией об обороне, чтобы исключить любые ограничения на американское военное присутствие в Гренландии, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

По их данным, именно этот тезис стал ключевым для переговорщиков, которые стремятся выполнить требование президента США Дональда Трампа об установлении контроля над территорией.

Изначально соглашение США и Дании, подписанное в 1951 году и дополненное в 2004 году, предполагало, что США должны консультироваться и информировать Данию и Гренландию, прежде чем они внесут какие-либо значительные изменения в функционирование военных структур в Гренландии.

Сейчас американские переговорщики хотят переработать эту формулировку, чтобы убедиться, что у США не будет никаких ограничений в период планирования, говорят собеседники агентства. По их данным, детали нового соглашения "все еще обсуждаются".

Трамп на Всемирном экономическом форуме в Давосе заявил, что он заключил рамочную договоренность с генсеком НАТО Марком Рютте по поводу Гренландии, но подробности этого соглашения пока не ясны.

