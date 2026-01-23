Поиск

В Ереване заявили, что суд в Стокгольме отклонил требования Карапетяна по делу "Электрических сетей Армении"

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Стокгольмский арбитражный трибунал полностью отклонил ходатайство главы группы компаний "Ташир" Самвела Карапетяна и компании Liormand Holdings Limited по поводу незаконности планируемой национализации компании "Электрические сети Армении" (ЭСА).

"Стокгольмский арбитражный трибунал 24 декабря 2025 года полностью отклонил ходатайство, поданное Liormand Holdings Limited, Самвелом Карапетяном, Этери Карапетян, Саргисом Карапетяном и Кареном Карапетяном. В рамках ходатайства, помимо прочего, от арбитражного трибунала требовалось подтвердить факт неисполнения Республикой Армения решения чрезвычайного арбитра от 22 июля, восстановить лицензию ЗАО "Электрические сети Армении" (принадлежит семье Карапетяна через зарегистрированную на Кипре Liormand Holdings Limited - ИФ) и полномочия членов его органов управления, а также прекратить полномочия назначенного временного управляющего. Кроме того, трибуналу предлагалось запретить принудительную продажу, отчуждение либо распоряжение иным способом акциями ЭСА или иными активами", - заявила пресс-служба правительства Армении в пятницу.

По ее данным, арбитраж полностью отклонил указанные требования, придя к выводу о необоснованности запрошенных истцами обеспечительных мер.

"Настоящим решением обеспечивается сохранение целостности и всесторонности арбитражного производства, гарантируя, что любое последующее решение будет принято на основании всех относящихся к делу доказательств и в соответствии с оценкой арбитражного трибунала в отношении своей юрисдикции и применимого права", - говорится в сообщении.

В правительстве отметили, что Армения приветствует решение арбитражного трибунала, подтверждает приверженность участию в арбитражном разбирательстве, отстаивая свои позиции и интересы.

Комиссия по регулированию общественных услуг (КРОУ) Армении 17 ноября 2025 года лишила ЭСА лицензии на распределение электрической энергии. Бывший гендиректор ЭСА Давид Казинян заявил на заседании, что дело по лишению лицензии является политическим, преследует цель оказать давление на Самвела Карапетяна.

Председатель КРОУ Месроп Месропян заявил журналистам по итогам заседания, что в течение последующих трех месяцев государство начнет переговоры с советом директоров ЭСА о передаче прав собственности на имущество.

В июне прошлого года суд в Ереване арестовал Карапетяна по обвинению в публичном призыве к захвату власти после его заявления о защите армянской церкви. Премьер Никол Пашинян назвал это заявление угрозой Армении. 19 января Апелляционный антикоррупционный суд Армении принял решение об изменении меры пресечения, к Карапетяну применена мера пресечения в виде домашнего ареста, залог и подписка о невыезде, а также сняты ограничения на публичные призывы и выступления.

Международное рейтинговое агентство Moody's понизило долгосрочный корпоративный рейтинг (CFR) ЭСА с "Ba2" до "Ba3" и рейтинг вероятности дефолта (PDR) - с уровня "Ba2-PD" до "Ba3-PD". Прогноз со "стабильного" изменен на "негативный".

Рейтинги были помещены в список Rating Watch Negative после сообщений о планах национализации ЭСА и аресте Карапетяна.

Армения Самвел Карапетян Электрические сети Армения Liormand Holdings Limited
