OFAC продлило NIS лицензию на операционную деятельность до 20 февраля

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) США продлило сербской компании NIS лицензию на операционную деятельность до 20 февраля, сообщает сербский портал РТС.

В настоящее время действует лицензия OFAC, позволяющая NIS осуществлять операционную деятельность до 23 января. Ранее NIS запросила OFAC о возможности продолжать работу, пока идут переговоры о продаже акций компании.

Как сообщалось, НПЗ NIS в Панчево на минувшей неделе начал пусконаладку и 27 января поставит потребителям Сербии первую партию топлива после приостановки работы. Учитывая объемы импорта нефти, а также с учетом нефтедобычи на сербских месторождениях, предполагается, что НПЗ в Панчево сможет проработать до конца февраля. Дальнейшие работы на заводе будут проводиться в соответствии с решениями NIS.

Ранее венгерская MOL договорилась с "Газпром нефтью" о покупке 56,15% сербской NIS, MOL может в дальнейшем продать ADNOC миноритарный пакет NIS. Кроме того, Сербия в будущем сможет увеличить свою долю в NIS на 5 п.п.

Для завершения сделки требуется одобрение OFAC США, а также государственных и региональных органов власти Сербии. Стороны планируют подписать договор купли-продажи до 31 марта 2026 года.

В настоящее время основным владельцем NIS является "Газпром нефть" (44,85%), еще 11,3% акций принадлежат АО "Интэлидженс" (находится под управлением ООО "Газпром капитал"). В прямом владении "Газпрома" одна акция NIS. Власти Сербии владеют 29,87% в NIS, у сербской компании также есть миноритарные акционеры.

В начале 2025 года NIS, являясь "дочкой" "Газпром нефти", была включена в американский SDN List. Президент Сербии Александр Вучич заявлял тогда, что США требуют полного вывода российского капитала.

NIS – единственная в Сербии занимается разведкой и добычей углеводородов, ей также принадлежит крупный НПЗ в городе Панчево мощностью 4,8 млн т в год. Компания доминирует на рынке нефтепродуктов своей страны, сеть АЗС представлена также в соседних балканских государствах, в сумме включая более 400 станций.