Президент Сербии обсудил с российским послом NIS и вопросы энергетики

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Президент Сербии Александр Вучич провел встречу с российским послом Александром Боцан-Харченко и обсудил с ним вопросы, связанные с нефтяной компанией NIS, "дочкой" "Газпром нефти". Об этом Вучич сообщил в соцсети.

"Мы уделили особое внимание энергетике и возможным решениям в связи с NIS", - написал он и добавил, что продолжится работа по обеспечению стабильного энергоснабжения Сербии.

Президент также отметил, что они обсудили международную обстановку и важные двусторонние вопросы.

Венгерская MOL договорилась с "Газпром нефтью" о покупке 56,15% сербской NIS, она также может в дальнейшем продать ADNOC миноритарный пакет NIS. Кроме того, Сербия в будущем сможет увеличить свою долю в NIS на 5 п.п.

Для завершения сделки требуется одобрение OFAC США, а также государственных и региональных органов власти Сербии. Стороны планируют подписать договор купли-продажи до 31 марта 2026 года.

Сейчас основным владельцем NIS является "Газпром нефть" (44,85%), еще 11,3% акций принадлежат АО "Интэлидженс" (находится под управлением ООО "Газпром капитал"). В прямом владении "Газпрома" - одна акция NIS. Власти Сербии владеют 29,87% в NIS, у компании также есть миноритарные акционеры.

В начале 2025 года NIS, являясь "дочкой" "Газпром нефти", попала под санкции Минфина США. Вучич заявлял тогда, что США требуют полного вывода российского капитала.

NIS - единственная в Сербии занимается разведкой и добычей углеводородов, ей также принадлежит крупный НПЗ в городе Панчево мощностью 4,8 млн т в год. Компания доминирует на рынке нефтепродуктов своей страны, сеть АЗС представлена также в соседних балканских государствах, в сумме включая более 400 станций.

