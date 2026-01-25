Капитан захваченного Францией в Средиземном море танкера помещен под стражу в Марселе

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Судебные власти Франции распорядились поместить под стражу капитана нефтяного танкера "Гринч", задержанного ранее в январе французскими военным в Средиземном море, сообщает в воскресенье телеканал BFM-TV.

По его данным, о таком решении объявили в прокуратуре города Марсель. Именно в порт этого города в субботу доставили танкер.

В прокуратуре проводят предварительное расследование в отношении судна. Предполагается, что его эксплуатировали с нарушением правовых норм.

BFM-TV отмечает, что капитан судна - гражданин Индии.

Ранее на этой неделе президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что французские военно-морские силы провели операцию в Средиземном море в отношении танкера, который следовал из России. По его словам, военнослужащие действовали в соответствии с международными правовыми нормами.