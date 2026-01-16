Мачадо заявила, что отдала Трампу медаль Нобелевской премии мира

Венесуэльский оппозиционер Мария Корина Мачадо Фото: Rune Hellestad/Getty Images

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Венесуэльский оппозиционер Мария Корина Мачадо заявила, что на встрече в Белом доме отдала свою медаль Нобелевской премии мира президенту США Дональду Трампу.

"Я вручила медаль Нобелевской премии мира президенту США", - приводит ее слова агентство EFE.

При этом она не уточнила, согласился ли Трамп принять подарок.

Мачадо стала лауреатом Нобелевской премии мира в прошлом году. Трамп в свою очередь не скрывал, что хотел бы получить эту премию. По словам президента США, он это заслужил, так как "остановил восемь войн".

В Нобелевском комитете ранее на этой неделе предупредили, что передача медали не будет означать, что Трамп автоматически станет лауреатом премии мира.

"Медаль может сменить владельца, но лауреата Нобелевской премии мира заменить нельзя", - отмечалось в заявлении комитета.

Газета The Guardian в свою очередь сообщала, что по мнению аналитиков, такой подарок Трампу является попыткой Мачадо сохранить шансы на приход к власти в Венесуэле.