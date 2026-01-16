Поиск

Мачадо заявила, что отдала Трампу медаль Нобелевской премии мира

Мачадо заявила, что отдала Трампу медаль Нобелевской премии мира
Венесуэльский оппозиционер Мария Корина Мачадо
Фото: Rune Hellestad/Getty Images

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Венесуэльский оппозиционер Мария Корина Мачадо заявила, что на встрече в Белом доме отдала свою медаль Нобелевской премии мира президенту США Дональду Трампу.

"Я вручила медаль Нобелевской премии мира президенту США", - приводит ее слова агентство EFE.

В миреНобелевскую премию мира присудили венесуэльскому политику Марии Корине МачадоНобелевскую премию мира присудили венесуэльскому политику Марии Корине МачадоЧитать подробнее

При этом она не уточнила, согласился ли Трамп принять подарок.

Мачадо стала лауреатом Нобелевской премии мира в прошлом году. Трамп в свою очередь не скрывал, что хотел бы получить эту премию. По словам президента США, он это заслужил, так как "остановил восемь войн".

В Нобелевском комитете ранее на этой неделе предупредили, что передача медали не будет означать, что Трамп автоматически станет лауреатом премии мира.

"Медаль может сменить владельца, но лауреата Нобелевской премии мира заменить нельзя", - отмечалось в заявлении комитета.

Газета The Guardian в свою очередь сообщала, что по мнению аналитиков, такой подарок Трампу является попыткой Мачадо сохранить шансы на приход к власти в Венесуэле.

Хроника 03 – 16 января 2026 года Военная операция США в Венесуэле
США Трамп Венесуэла Мария Корина Мачадо
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Мачадо заявила, что отдала Трампу медаль Нобелевской премии мира

 Мачадо заявила, что отдала Трампу медаль Нобелевской премии мира

Родригес заявила о праве Венесуэлы выстраивать отношения с РФ

В Белом доме заявили о тесных контактах с Каракасом

 В Белом доме заявили о тесных контактах с Каракасом

Верховный суд Германии допускает, что "Северные потоки" подорвали по заказу Украины

ХАМАС согласно передать власть над сектором Газа технократической администрации

 ХАМАС согласно передать власть над сектором Газа технократической администрации

Сокращения персонала в ведущих банках США в 2025 г. стали максимальными за 9 лет

Войска НАТО намерены присутствовать в Гренландии на постоянной основе

 Войска НАТО намерены присутствовать в Гренландии на постоянной основе

Путин заявил о готовности России к борьбе с угрозами в мире вместе с партнерами

 Путин заявил о готовности России к борьбе с угрозами в мире вместе с партнерами

Maersk возобновляет движение судов по Красному морю и Суэцкому каналу

Brent подешевела на 3,55% до $64,16 за баррель
Хроники событий
Протесты в Иране Протесты в Иране 43 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 125 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2500 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 15 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8148 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 238 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 125 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 68 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 421 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 98 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 66 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });