В Риме прошло прощание с итальянским модельером Валентино Гаравани

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Заупокойная месса по итальянскому модельеру, основателю дома моды Valentino - Валентино Гаравани состоялась в пятницу в Риме, сообщает,британская газета The Guardian.

На мессу, которая прошла в Базилике Санта-Мария-дельи-Анджели-э-дей-Мартири, пришли звезды кино и мира моды.

В частности, присутствовали итальянский модельер Донателла Версаче и американский дизайнер Том Форд, актриса Энн Хэтэуэй, модели Наталья Водянова и Бьянка Брандолини д'Адда. На церемонии также присутствовал мэр Рима Роберто Гуальтьери.

Тело Валентино кремируют. Его прах захоронят на кладбище Фламинио в итальянской столице.

В среду и четверг попрощаться с модельером пришли более 10 тыс. человек.

19 января модельер ушел из жизни в возрасте 93 лет. Валентино основал одноименный дом моды в 1960 году. Он представил свою последнюю коллекцию в 2008 году. В том же году вышел документальный фильм "Валентино: Последний Император". Впоследствии в СМИ стали часто использовать именно это прозвище модельера.

