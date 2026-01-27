Испанские спасатели сопроводили дрейфовавший танкер под флагом Мозамбика в порт Танжера

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Судно испанской спасательной службы сопроводило танкер Chariot Tide под флагом Мозамбика в порт Танжера (Марокко), сообщает испанское Управление торгового судоходства.

По данным испанской стороны, этот танкер внесен в санкционные списки ЕС и Великобритании, на его борту находятся до 425 тысяч баррелей нефти. Ранее он был известен под названием Marabella Sun.

Сопровождение в порт было организовано ввиду высокой опасности для судоходства, отмечают испанское управление.

The Daily Express 26 января сообщил, что танкер дрейфовал с выключенными двигателями в 50 морских милях от побережья Коста-дель-Соль (Испания).