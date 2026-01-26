Поиск

Рютте выступил против создания отдельных от НАТО европейских вооруженных сил

НАТО займется противодействием РФ и КНР в Арктике

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Генсек НАТО Марк Рютте в понедельник заявил, что странам Европы не имеет смысла формировать отдельные общеевропейские вооруженные силы, когда есть Североатлантический альянс.

"Я думаю в таком случае будет много дублирования функций. Я желаю вам удачи, если вы хотите этим заняться, потому что вам придется найти военных, а они и так на переднем краю того, что сейчас уже делается", - приводят западные СМИ слова Рютте в обращении к Европарламенту.

Он подчеркнул, что, если Европа захочет создать свою армию, ей понадобится тратить гораздо больше уровня в 5% от годового ВВП, чем предусмотрено нормативами НАТО на данный момент. "А будет 10%. Вам потребуется создать собственный ядерный потенциал. Это обойдется в миллиарды и миллиарды евро", - разъяснил генсек НАТО.

Рютте добавил, что США обеспечивает ядерное сдерживание для защиты Европы, и без американских военных она лишится ключевого компонента обороны.

Также он упомянул тему автономной датской территории Гренландии, притязания на обладание которой ранее высказывал президент США Дональд Трамп. Рютте уточнил, что вопрос Гренландии обсуждается в двух форматах - в рамках НАТО, а также между США, Данией и Гренландией.

"Одно направление работы - определить, как мы можем лучшим образом предотвратить расширение Россией и Китаем доступа в Арктике (...) этой темой, без всякого сомнения, занимается НАТО", - сказал Рютте.

В минувшую среду на форуме в Давосе Трамп заявил, что отказался от плана по введению пошлин в отношении ряда стран Европы, так как смог согласовать с генсеком НАТО Марком Рютте основные параметры возможного соглашения по Гренландии. Он пообещал не применять силу для установления контроля над Гренландией.

