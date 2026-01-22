Поиск

Рютте отрицает обсуждение с Трампом суверенитета Дании и принадлежности Гренландии

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Вопрос о суверенитете Дании и принадлежности Гренландии не обсуждался на переговорах с президентом США Дональдом Трампом, сообщил Bloomberg TV генсек НАТО Марк Рютте.

"Мы вообще не обсуждали это", - сказал он, отвечая соответствующий вопрос.

По словам Рютте, обсуждения были сосредоточены на том, "как защитить Гренландию и арктический регион в целом ", но конкретные детали не обсуждались.

Он напомнил, что Трамп уже во время своего первого президентского срока призывал к повышению безопасности арктического региона, "чтобы помочь защитить его от России и Китая".

Трамп 21 января в Давосе заявил, что что отказался от плана по введению пошлин в отношении ряда стран Европы, так как смог согласовать с генсеком НАТО базу для дальнейших переговоров по теме Гренландии. Он пообещал не применять силу для установления контроля над Гренландией. Детали обсуждаемого варианта приводили СМИ, в Белом доме пообещали раскрыть содержание соглашение после его доработки.

После этого генсек НАТО сказал журналистам, что они с Трампом не обсуждали возможный контроль Вашингтона над Гренландией, но говорили о возможностях НАТО обеспечивать безопасность в Арктике.

