ЕК продолжает подготовку финансирования оборонной инициативы SAFE

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Еврокомиссия (ЕК) объявила в понедельник, что после утверждения первой волны финансирования в рамках инициативы Security Action for Europe (SAFE) одобрила вторую группу национальных оборонных планов.

"Европа наращивает собственную оборону и безопасность. В сегодняшней геополитической реальности нам необходимо действовать быстро. Благодаря этому второму раунду финансирования мы совершаем огромный шаг к тому, чтобы сделать наш союз более безопасным и самодостаточным. Мы создаем более прочную основу для европейской безопасности и твердо стоим на стороне наших партнеров на Украине", - заявила исполнительный заместитель председателя ЕК Хенна Вирккунен.

Еврокомиссия представила Совету ЕС предложение об утверждении финансовой помощи для реализации оборонных планов Греции, Италии, Латвии, Литвы, Польшы, Словакии, Финляндии и Эстонии.

В коммюнике ЕК сообщается, что это решение последовало за "тщательной оценкой национальных инвестиционных планов в области обороны этих стран в рамках инициативы SAFE". Это, как считают в Еврокомиссии, "позволит этим странам в срочном порядке повысить свою военную готовность и приобрести необходимое современное оборонное оснащение".

"Эта программа также углубляет интеграцию Украины в экосистему безопасности ЕС, обеспечивая гибкость и устойчивость европейской поддержки", - говорится в сообщении.

Вторая группа по программе SAFE из этих восьми государств-членов получит право на выделение ей около 74 млрд евро после подписания кредитных соглашений.

По итогу оценки планов Еврокомиссией Совет ЕС должен в месячный срок принять решение по их реализации. После утверждения советом и оформления Еврокомиссией кредитных соглашений первые платежи, как ожидается, начнутся в марте 2026 года.

ЕК также сообщила, что "продолжает оценку планов для остальных государств-членов".

Европейская комиссия объявила 15 января, что представила Совету ЕС предложение об утверждении финансовой помощи по программе SAFE первой волне государств-членов: Бельгии, Болгарии, Дании, Испании, Кипру, Португалии, Румынии и Хорватии.