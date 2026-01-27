Поиск

ЕК одобрила выделение Польше 43,7 млрд евро на финансирование вооружения по программе SAFE

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Европейская комиссия (ЕК) одобрила заявку Польши на финансирование в рамках программы перевооружения ЕС SAFE, сообщил польский вице-премьер, министр национальной обороны Владислав Косиняк-Камыш.

"Европейская комиссия дала положительное заключение по документам, представленным Польшей относительно получения средств по программе SAFE", - написал Косиняк-Камыш в соцсетях.

По его словам, выделяемые 43,7 млрд евро "будут направлены на модернизацию вооруженных сил, оборонную промышленность и национальную безопасность".

Польша станет крупнейшим бенефициаром программы.

Общий фонд SAFE (Security Action for Europe) составляет порядка 150 млрд евро. Еврокомиссия ранее сообщала, что предварительные заявки в рамках программы SAFE подали, помимо Польши, Бельгия, Болгария, Венгрия, Греция, Испания, Италия, Латвия, Литва, Словакия, Финляндия, Франция, Чехия и Эстония. Программа льготного кредитования SAFE была учреждена во время председательства Польши в Совете ЕС по инициативе польской стороны. Она является частью плана перевооружения Евросоюза.

