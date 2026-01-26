Вашингтон направил в Миннесоту ответственного за депортацию нелегалов

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Администрация США командировала в штат Миннесота ответственного за безопасность границ и депортацию нелегалов Тома Хомана, чтобы обеспечить взаимодействие с местными властями и стабилизировать ситуацию, заявила представитель Белого дома Кэролайн Левитт.

"Он будет ответственен за сотрудничество с властями штата и местными властями, за обеспечение такого уровня сотрудничества, которое позволит обуздать хаос", - приводит NBC News ее слова с брифинга.

Левитт отметила, что руководящий сотрудник Пограничного патруля США Грегори Бовино продолжит возглавлять операции против нелегалов в Миннесоте.

Президент США Дональд Трамп ранее в понедельник объявил об отправке Хомана в Миннесоту. Глава государства также провел переговоры с губернатором штата Тимом Уолцом.

Напряженность в штате серьезно выросла в связи с рейдами Службы иммиграционного и таможенного контроля (ICE): в ходе которых сотрудники правоохранительных органов застрелили двух человек. В частности, 24 января служащие ICE застрелили медбрата Алекса Претти. В штате продолжаются акции протеста.

Левитт отмечала, что Трамп хочет беспристрастного расследования обстоятельств гибели Претти. Она пояснила, что американский лидер в разговоре с Уолцом призвал власти Миннесоты сотрудничать с федеральными властями. Также, по ее словам, Трамп призывает Конгресс США принять закон против "городов-убежищ" для более эффективного контроля реализации миграционной политики.

"Города-убежища" (sanctuary cities) - американские штаты и города, которые отказываются от сотрудничества с федеральными властями в сфере миграционного права или ограничивают взаимодействие.