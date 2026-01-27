Мэр Миннеаполиса заявил, что во вторник часть федеральных агентов покинет город

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Мэр Миннеаполиса Джейкоб Фрей по итогам телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом сообщил о том, что часть федеральных агентов во вторник покинет город, передает Associated Press.

Фрей заявил, что в телефонном разговоре попросил президента США прекратить усиление мер по контролю за иммиграцией, Трамп согласился, что нынешняя ситуация не может продолжаться.

По словам Фрея, некоторые агенты начнут уходить во вторник. Среди тех, кто, как ожидается, покинет город, руководитель Пограничной службы США Грег Бовино. Фрей отметил, что продолжит добиваться отъезда других участников этой операции.

Трамп, в свою очередь, заявил, что его разговор с мэром Фреем был "очень хорошим" и "достигнут значительный прогресс". Он отметил, что ответственный за безопасность границ и депортацию нелегалов Том Хоман встретится с Фреем во вторник, "чтобы продолжить обсуждение".

Администрация Трампа ранее направила в Миннеаполис силы Службы иммиграционного и таможенного контроля (ICE) в рамках кампании по борьбе с нелегальной иммиграцией. Действия федеральных агентов в городе вызвали протесты местных жителей. 24 января служащие ICE застрелили в Миннеаполисе медбрата Алекса Претти. За три недели до этого агенты ICE застрелили там же местную жительницу Рене Гуд.